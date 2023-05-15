العدالة يشعل صراع البقاء بـ”رباعية” في شباك الفتح

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، فوزًا كبيرًا على مضيفه الفتح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل بيدرو الهدف الأول لصالح العدالة في الدقيقة 25، مستغلًا ارتداد الكرة من حارس الفتح، ليسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى من المرمى.

وأضاف رينالدو لينيس الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 32، بعدما استغل تمريرة بينية من دافيد تيجانيتش، ليسدد رينالدو كرة “لوب” رائعة فوق حارس الفتح، وتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.

وتابع كريستوفر بالهدف الثالث لصالح العدالة في الدقيقة 59، بعد تلقي تمريرة عرضية من بيدرو، ليوجه كرة رأسية صاروخية سكنت الشباك من الزاوية اليسرى.

ووقع محمد العوفي على الهدف الرابع للعدالة في الدقيقة 61، بعد استغلال ارتداد الكرة من الدفاع، ليوجه كرة قوية في الشباك.

ورد فراس البريكان بالهدف الأول لصالح الفتح، في الدقيقة 65، بعد استقبال كرة طويلة، ليراوغ الدفاعات ويسدد الكرة على يسار الحارس.

وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 90+11، بعد تلقي كرة عرضية، ليوجه رأسية في الزاوية اليمنى.

ورفع العدالة رصيده إلى 24 نقطة من 27 مباراة، ليحتل المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الخليج، صاحب المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 39 نقطة، في المركز السادس.