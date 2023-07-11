“العدل” تطلق الإصدار السابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات العدلية الإلكترونية

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أطلقت وزارة العدل الإصدار السابع من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة عبر منصة ناجز Najiz.sa، التي تتجاوز الـ 150 خدمة عدلية.

وأوضحت أن هذا الإصدار؛ الذي يأتي بهدف التيسير على المستفيدين، يحتوي على 100 فيديو تشرح خطوات الاستفادة من جميع الخدمات العدلية الإلكترونية من بوابة ناجز Najiz.sa وتطبيق ناجز، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الشريكة، وبما يشمل قطاعات الوزارة المختلفة (القضاء، التوثيق، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، البورصة العقارية، البوابة العلمية، وصندوق النفقة).

ويتميز الإصدار السابع بالتوسع في فهرسة الخدمات وتحديث وإضافة شروحات جديدة لأحدث الخدمات العدلية، وأكثر الخدمات استخداماً، عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية.

ومن الخدمات الجديدة التي اشتمل عليها الدليل، شرح خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتقديم عرض بيع، وطلب شراء، وغيرها من الخدمات العقارية عبر البورصة العقارية.

ويُمكن الاستفادة من دليل الشروحات بزيارة الرابط التالي:https://www.moj.gov.sa/Documents/Sharing/VisualGuideForExplanationsOfTheElectronicServicesOfTheMinistryOfJusticeVersion7.0-11.pdf.