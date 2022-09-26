تسبب العدوانية والعنف.. تعرف على تأثير غضب الأب على الأبناء

قالت الدكتورة سما المزيني، أخصائية اجتماعية، إن هناك العديد من الأشخاص دائمون ما يغضون وتكون هناك ردود فعل سلبية تؤثر على جميع الأفراد في المنزل أو محيط العمل، تؤدي لإصابة بأفعال عدوانية.

أسباب العصبية التي تنتج الأب

وأضافت سما المزيني، خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن الوالد عصبي نتيجة عن غضب داخلي، وينتج عنه تصرفات عصبية في المنزل على الزوجة والأبناء.

وتابعت: أن الأشخاص العصبيون دائمون ما يكون لديهم مشاكل نفسية داخلية ولم يقدر على التغلب عليه، لذا يقوم بردود فعل مختلفة سلبية عصبية.

خطورة العصبية على الأطفال

وأكدت أخصائية اجتماعية، أن الأفعال العصبية التي تنتج عن الأشخاص تؤثر على صحة الأبناء بصورة عامة وتسبب مشاكل عصبية عدوانية، ويسبب لهم كبت المشاعر، القيام بأفعال مصحوبة بغضب مبهم نتيجة تصرفات الناتجة عن الأب.

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