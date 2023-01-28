العراق: علاقتنا مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن علاقة العراق مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف – حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية – إن ” جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة”، لافتا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية انعقاد اللجنة (العراقية المغربية) المشتركة وتعميق التشاور السياسي وايجاد اليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور .

وأضاف أن “الوزيرين أكدا أيضا على أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلق لشراكة بين البلدين “، مشيرا إلى أن تم التأكيد أيضا على أهمية التعاون الثنائي وتبادل الدعم .

وأوضح الصحاف أن وزير الخارجية العراقي أكد أن بلاده يؤدي دوراً محورياً في المنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة الافريقية”.

بدروه، أكد وزير الخارجية المغربي “أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأطر القانونية “.

وأضاف أن “الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ طريقها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة “، منوها إلى أن السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد .