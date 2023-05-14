العراق.. ولادة غريبة لطفل بعين واحدة

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وصور لولادة طفل بعين واحدة في العراق.

وبحسب الإعلام العراقي، فقد شهدت محافظة ذي قار، الجمعة، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات.

ونقلت “السومرية نيوز” عن مصدر بصحة ذي قار قوله، إنه “لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار”. وأضاف المصدر أن “هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة”.

وذكر الإعلام المحلي أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل على نطاق واسع، التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.

وأوضح أحد الأطباء في المستشفى أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل.

بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.