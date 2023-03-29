العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد”.

ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق من اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها “لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”.