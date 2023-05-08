“العربية للطيران” تسجل أرباحاً صافية قدرها 342 مليون درهم خلال الربع الأول 2023

أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائج مالية وتشغيلية قوية خلالالربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز ريادتها في مجال الطيران الاقتصادي.

وسجلت “العربية للطيران” أرباحاً صافية بلغت 342 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 291مليون درهم تم تسجيلها في الربع الاول من العام 2022. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 1.42ملياردرهم، بارتفاع قدره27% مقارنة بإيرادات الربع الاولمن العام الماضي.

وتعكس النتائج المالية القوية التي حققتها العربية للطيران في الربع الأولمن هذا العام التزامالشركةفي مواصلة تقديم آداء تشغيلي قوي وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة. ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 3.9 مليون مسافر في الربع الاول2023عبر مراكز عملياتها السبعة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، وذلك بارتفاع نسبته 59% مقارنةً بعددالمسافرين الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي. وارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023بنسبة 8% مسجلاً معدل وقدره85%.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة “العربية للطيران”: “تعكس النتائجالماليةالقويةالتيحققتها”العربيةللطيران”في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام التزامنا الدائم بالتميًز في إدارة العمليات التشغيلية، وتدابير ضبط التكاليف التى أعتمدتها الشركة فضلاً عن كفآة فريق الإدارة. وبالرغممن استمرار التحديات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي، فإن تركيزنا على زيادة هامش العائدات والحفاظ على الكفاءة التشغيلية ساعد الشركة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية القوية. ونحن واثقون من قدرة الشركة على الاستمرار في مواجهة التحديات التجارية والاقتصادية بمرونة كافية والاستفادة منالفرص المتاحة للنمو مع ضمان توفير أفضل قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا”.

وأختتم قائلاً:” ونستمر فى مجموعة “العربية للطيران” بتنفيذ خططتنا التوسيعية ودخول أسواق جديدة وتوفير خدماتنا المدفوعة بالقيمة المضافة الى قاعدة عملاءنا المتنامية والمجتمعات التي نسيير رحلاتنا اليها،الى جانب تزويدهم بعروض السفرالجوي الموثوقة وبأسعار معقولة”.

وأضافت العربية للطيران خلال الربع الاول من هذا العام 9 وجهات جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان لتوفر خدماتها بأسطول مكون من 68 طائرة جديدة من طراز ايرباص A320 و A321. وفي يناير 2023، تم تصنيف العربية للطيران من بين أفضل 20 شركة طيران اقتصادي آمنة وفقا لتصنيف موقع “ايرلاين ريتينج” 2023. كما وحصلت الشركة على جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي للعام” خلال حفل توزيع جوائز ” أفييشن أتشيفمنت 2023″. وفي مارس 2023، وفقاً لالتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، نظمت العربية للطيران أحدث مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات “نحو مستقبل أكثر استدامة” بهدف تعزيز روح العمل الجماعي وترك تأثير إيجابي على البيئة المحلية.