العربية للطيران تطلق خدمة “مركز المدينة لتسجيل السفر” الجديدة في دبي

المناطق_ دبي

أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح “مركز المدينة لتسجيل السفر” الجديد في دبي.

ويقع المركز في سيتي سنتر الشندغة بحي الفهيدي. ومع افتتاح المركز الجديد، يرتفع عدد مرافق “مركز المدينة لتسجيل السفر” في دولة الإمارات إلى 12 مركزاً.

وتهدف خدمة “مركز المدينة لتسجيل السفر” إلى توفير المزيد من الراحة والسهولة للمسافرين؛ حيث تتيح لهم هذه الخدمة إيداع حقائبهم وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل موعد الإقلاع بمدة تتراوح ما بين 8 إلى 24 ساعة. وسيوفر المركز الجديد قريباً خدمة حافلات مريحة تنقل المسافرين من سيتي سنتر الشندغة إلى مطار الشارقة الدولي.

ويعمل المركز الجديد يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً حيث يتوفر للمسافرين خدمات أخرى مثل تزويد أمتعة إضافية أو اختيار المقاعد المفضلة أو إجراء تغييرات على رحلاتهم. ويمكن للمسافرين المغادرين من مطار الشارقة الدولي التوجه إلى أي من مراكز إنجاز إجراءات السفر الواقعة في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة بينما يمكن للمسافرين المغادرين من مطار زايد الدولي التوجه إلى مركز المدينة لتسجيل السفر في أبوظبي. وتم تصميم هذه الخدمة لانجاز إجراءات السفر ما قبل الرحلة والحد من الازدحام والتوجه مباشرة إلى المطار والانطلاق في رحلتهم.

ويندرج إطلاق “العربية للطيران” لمركزها الجديد المخصص لإنجاز إجراءات السفر داخل المدينة مع استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة فضلا عن تزويد المسافرين بخدمات إضافية ومميزة، وهذا جزء من التزام الناقلة بتلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين عبر خدمة استثنائية بأسعار في المتناول وحلول مبتكرة ذات قيمة مضافة.