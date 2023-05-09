العربي يعكر أفراح الأهلي

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ألحق فريق العربي الأول لكرة القدم، الخسارة بمضيفه الأهلي في ليلة احتفاله وسط جماهيره، بصعوده إلى دوري روشن السعودي، وذلك بعد أن حول تأخره أمامه إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1، الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبدأ الفريق الأهلاوي المباراة بشكل مثالي، بعدما تقدم بهدف السبق عن طريق الجابوني مودو بارو عند الدقيقة 21، لكن الفريق الغربي الذي ضمن صعوده قبل خوض المواجهة تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 38، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد الربيعي حارس المرمى، نتيجة عرقلته أحد لاعبي العربي، وعلى إثر ذلك احتسب ركلة جزاء أحرز منها السنغالي أبلاي فيوكس هدف التعادل.

واستغل العربي النقص العددي في صفوف مضيفه، واقتنص النقاط الثلاث، بعد أن نجح وسام وهيب في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة “75”.

وبهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الأهلي عند 65 نقطة في المركز الأول، لكنه أصبح مهدد بفقدان الصدارة في حال فوز الأخدود “62 نقطة” على الخلود، الأربعاء في ختام الجولة.

ويواصل الفريقان مشوار الدوري، الأربعاء المقبل، عندما يحل الأهلي ضيفاً على الشعلة، ويستضيف العربي نظيره العين لحساب الجولة الـ32.