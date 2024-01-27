العروض الآسيوية تشد أنظار زوار بوليفارد وورلد

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تجذب العروض الآسيوية المشوقة، أنظار زوار منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض، ومنها عروض فنتازيا الباهرة المحملة بالثقافة الآسيوية والتي تأتي ضمن الخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً تفاعلية تعكس ثقافة آسيا وتاريخها العريق، حيث تقام على مسرح بشكل يومي بدءًا من الساعة الـ 4:45 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً، وبأوقات متفاوتة.

وصمم المسرح الذي تقام عليه العروض، ليحاكي الهوية الآسيوية، حيث يتميز بوقعه أمام البحيرة الصناعية بمنطقة آسيا، حيث تنطلق من المسرح يومياً 6 عروض تاريخية متنوعة، تجذب زوار المنطقة، إلى جانب قرب مكان العروض من السوق العائم الذي يقدم تجارب تسويقية في المتاجر العشبية والأطعمة الشهية، إضافةً إلى استعراض الفاكهة الآسيوية، لتنقل الزائر من قلب الرياض إلى وسط آسيا من أمام مسطح مائي يعكس جمالية المنطقة.