العسيري مديرا عاما مكلفا لفرع وزارة البيئة بمنطقة عسير

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باشر المهندس محمد احمد محسن عسيري عمله مديراً عاماً مكلفا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بعد صدور قرار وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بناء على موافقة معالي نائب الوزير بتسيير اعمال الفرع، وكان المهندس محمد عسيري قد شغل عدة مناصب إدارية هامة أبرزها مديرا لإدارة الاراضي وأخيرا نائبا لفرع الوزارة بمنطقة عسير لما يزيد عن أربع سنوات.

وثمن العسيري ثقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه وسعادة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع ، مؤكدا حرصه على تقديم ومواصلة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومقدما شكره لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير السابق المهندس عبدالله الويمني الذي صدر قرار وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بتكليفه، بالعمل مستشارا لوكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع على ما قدمه خلال فترة ادارة الفرع.