العصيمي يتوج بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل بالعلا

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توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد بن فهد ابراهيم،وبحضور رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا زياد السحيباني، الفارس السعودي فهد العصيمي بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل لمسافة ١٢٠ كم والذي أقيم أمس بمحافظة العلا وبتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا،وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية .

وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد “دوق” بعد أن قدم أداء رائعا طوال مراحل السباق الأربع والذي استطاع من خلاله أن ينهي السباق متصدراً وبسرعة ٢١،٥ كم / ساعة فيما حل في المركز الثاني الفارس فراس القريشي على الجواد “بهجة مسقط” وبسرعة ٢١،٣ كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس الكويتي بدر المطيري على الجواد “السهم” ١٩،٢ كم / ساعة .

وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي عدد من السباقات المصاحبة سباق دولي لمسافة ١٠٠ كم وسباقان تأهيليان محلية لمسافة ٤٠ و ٨٠ كم .

ويذكر بأن كأس الاتحاد السعودي للفروسية هو آخر سباقات موسم القدرة والتحمل ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ والذي شهد إقامة ستة كؤوس وسباقا للفرق و استضافة محافظة العلا خمسة كؤوس في هذا الموسم أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الأغلى في العالم وشارك فيه ٢٠٠ فارس وفارسة من ٥١ دولة حول العالم.

وحققت الهئية الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية نجاح كبير هذا الموسم من خلال استضافة أحداث الفروسية في القدرة والتحمل وكذلك استضافتها لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة التقاط الأوتاد الدولية، والتي تعزز من مكانة الفروسية وارتباطها بالعمق التراثي للعلا.