“العفو الدولية”: قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية

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أكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم: إن قوات الاحتلال أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية، موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.

ولفتت منظمة العفو الدولية الانتباه، إلى أنها حققت في أربع حالات رمزية استخدمت فيها قوات الاحتلال القوة المميتة بشكل غير قانوني، ثلاثة حوادث في أكتوبر الماضي، وواحد في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينياً، بينهم سبعة أطفال.