“العقعق العسيري”.. جهود الحماية تسابق الزمن لمقاومة انقراضه

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يمثل فصل الربيع أهم أوقات السنة لنشاط وتكاثر الطيور في السعودية لما يتميز به هذا الوقت من توفر الطعام والمأوى واعتدال الأجواء المناخية، وزيادة معدل الأمطار خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، ويرتفع نشاطها في بناء الأعشاش والتبييض حتى نهاية شهر يوليو.

ومن أبرز الطيور النادرة على مستوى العالم طائر “العقعق العسيري” الذي يعيش في مساحة صغيرة على سروات منطقة عسير، ويعد من الطيور المهددة بالانقراض، كما رصدت العديد من الدراسات الميدانية الأخيرة أعداد الطائر التي لاتتجاوز الـ( 100 ) زوج تتنقل بين غابات العرعر في المساحة الواقعة بين مركز السودة وحتى محافظة “تنومة”.

ويشير كتاب” الطيور في السعودية” الصادر عن شركة “أرامكو” السعودية 2021م إلى أنه في عام 1936 م اعتبر بعض الخبراء الغربيين أن طائر العقعق العسيري امتداد لسلالة العقعق الأوراسي الشهير الذي يشيع وجوده تقريباً في شتى أنحاء أوروبا، وكثير من مناطق آسيا ذات المناخ المعتدل، ومع عمليات الرصد واستمرار الدراسات العلمية تم تسجيل العقعق العسيري نوعاً مستقلاً وبناء على ذلك وفي عام 2016 أعلنت جمعية الطيور العالمية رسمياً أن العقيق العسيري نوع مستقل بحد ذاته وتم إعطاؤه الاسم العلمي Pica pics asirements .

ويتميز “العقعق العسيري” عن نظيره ” الأوراسي” بانعزاله في بيئة جغرافية هي منطقة عسير التي تبعد عن أقرب وجود لـ” الأوراسي” بأكثر من 1200 كيلومتر، كذلك يوجد اختلاف بينهما في اللون حيث يتميز بكثافة اللون الأسود في الريش، إضافة إلى كثافة في اللونين الأخضر والأرجواني في الذيل، كما أن جناحيه قصيران، وذيله أقصر وقدميه أكبر ، ومنقاره أكبر بكثير.

ومن أبرز الصفات المميزة لـ”العقعق العسيري” إصدار نداءات مختلفة تماماً، لا سيما نداء التواصل الذي يستخدمه باستمرار أثناء تنقله في أسراب للبحث عن الغذاء، كذلك يعد مختلفاً جينياً بالفعل عن سائر أنواع العقعق الأخرى .

وبحسب الباحثين المشاركين في تأليف كتاب “الطيور في السعودية” فإن طائر العقعق العسيري يتغذى على الحشرات والنمل والنحل والجراد وبذور النباتات والفاكهة، إلى جانب توت الحبوب المتساقطة والأرز المسلوق في مواقع التنزه.

وفي مواسم التكاثر تضع أنثى “العقعق” ما بين 5 إلى 7 بيضات تقوم بحضانتها لمدة تتراوح بين 16 إلى 22 يوماً ولكن في النهاية لا يبقى على قيد الحياة سوى اثنين إلى أربعة فراخ بحسب توفر الغذاء ومناعة العش من الأخطار والمفترسات .

ولجمال هذا الطائر وندرته عالمياً عملت عدة جهات حكومية على دراسات للحفاظ على ما تبقى من الأزواج ومساعدتها في التكاثر وحمايتها من الانقراض ، حيث أنجزت شركة “أرامكو” السعودية دراسة بحثية في 2018م لحصر أعداد “العقعق العسيري” وكثافتها، واستخدامها لبيئتها الطبيعية وتوزعها، وتم تثبيت جهاز تتبُع متطور على عدد من هذه الطيور لمعرفة سلوك العقعق والأماكن التي يعيش فيها وطرق ترحاله.

ويقدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنواع الطيور المسجلة في السعودية بـ” 499 ” نوعاً منها 401 من الطيور المقيمة أو المهاجرة و11 نوعاً من الطيور النادرة التي تظهر بشكل منتظم في المملكة، في حين يزورها 87 نوعاً من الطيور الشاردة.