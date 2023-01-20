“العقيل”: استعدوا لهطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم بعد أيام

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توقع عقيل العقيل، محلل الطقس بمركز الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة مع هطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم والمنتزهات البرية شمال شرق الرياض والقصيم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل”.

وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية، أن الأجواء باردة حتى هذا اليوم، حيث تصل درجات الحرارة إلى حدود 7 درجات مئوية على العاصمة، متوقعًا ألا يستمر هذا الطقس طويلاً.

وتابع: كما أنه متوقع أن تمتد الأمطار على عسير والباحة وجازان والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وتمتد من يوم الاثنين إلى الخميس للرياض العاصمة والمنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنورة.

سحب ممطرة على أجزاء من 7 مناطق

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة.

وتوقع المركز أن تسود حالة الطقس هذه على أجزاء من 7 مناطق، وهي جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.