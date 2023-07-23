العقيل: درجات الحرارة لاتزال في معدلاتها الطبيعية

وأضاف، أن الإحساس بأن درجات الحرارة لهذا العام أشد من سابقتها هو مجرد إحساس نفسي فقط، ونسمع كل عام أن هذا الصيف أشد حرارة مما سبقه، لكن درجات الحرارة لا تزال كالمعتاد.