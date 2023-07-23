العقيل: درجات الحرارة لاتزال في معدلاتها الطبيعية

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أكّد محلل الطقس عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في فصل الصيف.
وأضاف، أن الإحساس بأن درجات الحرارة لهذا العام أشد من سابقتها هو مجرد إحساس نفسي فقط، ونسمع كل عام أن هذا الصيف أشد حرارة مما سبقه، لكن درجات الحرارة لا تزال كالمعتاد.
وأوضح العقيل؛ أن درجات الحرارة بالمملكة لا تزال حول معدلاتها المعتاد عليها لهذه الفترة من العام؛ تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض القطاع الشرقي من المملكة.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: نسمع كل عام أن هذا الصيف أشد حرارة مما سبقه ولكن درجات الحرارة ما تزال كالمعتاد#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/5AbF8z3CxX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2023