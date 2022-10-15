العلاقة بين الغذاء وعلاج الاكتئاب الموسمي

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كشفت الأخصائية النفسية باسكال نخلة أن السيطرة على النظام الغذائي الصحي أبرز علاجات الاكتئاب الموسمي. وقالت باسكال نخلة في لقاء لـ mbc في أسبوع: يجب أن يكون هناك نظام غذائي صحي؛ لأن الغذاء يؤثر على الجسم والنشاط والنوم والمزاج العام.

ودعت الأخصائية النفسية إلى ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام والبحث عن أهداف إيجابية، والاستفادة من الأجواء المشمسة والاختلاط بالأشخاص الإيجابيين، الأمر الذي يؤدي لخلق مزاج عام جيد. وأوضحت باسكال نخلة أن التركيز على المواد الكربوهيدراتية يزيد الوزن ومن ثم زيادة الاكتئاب، مشيرة إلى أن تطور الحالة يحتاج لتدخل علاجي.