العلا تستعد لاحتضان النسخة الرابعة من كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل

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تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، 200 فارس وفارسة في سباقات القدرة والتحمل من 40 دولة، وذلك للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023، لمسافة 120 كم، والمقرر إقامته في محافظة العلا التاريخية في الرابع من مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يعيش الفرسان والفارسات المشاركين تجربة فريدة على طول مسار السباق، تشمل المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الطبيعي والتاريخي وعلى مقربة من منطقة الحِجر الذي يعد الموقع السعودي الأول الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأوضح رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، أن البطولة واحدة من أكثر الفعاليات شهرة في تقويم لحظات العلا، وأبرز الأحداث الرياضية التي تحتضنها المحافظة، عاداً البطولة مساراً مهماً للتنمية ومشاركة المجتمع المحلي، حيث سيمثل أربعة فرسان محليين محافظة العلا في هذا السباق، مرتدين زي العلا الرسمي، في حين سيشارك أكثر من 40 شخصاً من سكان العلا بأدوار مختلفة مثل الإشراف والمساعدة البيطرية، بعد اختيارهم من بين مجموعة تضم أكثر من 80 شاباً خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة، 30% منهم من الإناث.

ولفت جونز الانتباه إلى المرافق الرائعة والتاريخية التي تزخر بها محافظة العلا، لذا فإن فعاليات مثل هذه الفعالية الرياضية ستظهر تميز أبناء العلا في الفروسية، متطلعين إلى الترحيب بمجموعة من أفضل الفرسان والفارسات من أنحاء المنطقة والعالم للتنافس في أحد أقوى سباقات القدرة والتحمل، بوصفها بطولة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وتحمل تصنيف نجمتين، وسيخضع فيها الفرسان والفارسات المشاركين وخيولهم لفحص صارم ومعايير اختبارية.