العلا يتوج بدوري الدرجة الثالثة

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، السبت، فريق العلا بدرع الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2024.

وحسم العلا اللقب الذي أقيم في استاد الأمير بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بعد فوزه على فريق الأنوار بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الأشواط الإضافية.

كان العلا تصدر المجموعة الثالثة فيما تصدر الأنوار المجموعة الثانية، ليتأهلا إلى نصف النهائي برفقة الغوطة متصدر المجموعة الأولى والشرق متصدر المجموعة الرابعة، قبل أن يفوز العلا على الشرق بركلات الترجيح في نصف النهائي الذي شهد فوز الأنوار على الغوطة بهدف نظيف.

يذكر أن أندية العلا، الأنوار، الغوطة، الشرق، تأهلت إلى الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.