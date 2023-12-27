العمر مجرد رقم.. رونالدو “هداف العالم”

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يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عامه الـ39، لكن قائد النصر لا يزال مؤمنًا بأن العمر “مجرد رقم” مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية على الملاعب السعودية.

وأصبح رونالدو في صدارة هدافي العالم خلال 2023 قبل أيام قلائل من نهاية العام الجاري بعدما سجل ثنائية من ركلتي جزاء في شباك الاتحاد، مساء الثلاثاء.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفًا متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ ولكل منهما 52 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند لاعب مانشسرت سيتي “50 هدفًا”.

وتتبقى للنصر مباراة قبل نهاية العام أمام التعاون يوم 30 ديسمبر الجاري، فيما تتبقى لـ “هالاند” مباراتان مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.