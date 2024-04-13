العنقري يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المنعقد بتنزانيا

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عقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين اجتماعه الثاني لدورته الـ٤٠ في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية خلال يومي 12 – 13 أبريل الجاري، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس خلال جلسته أبرز أعمال العام الحالي، وناقش البنود المدرجة بجدول الاجتماع، التي اتخذ حيالها عددًا من التوصيات والقرارات.

ويتطلع المجلس إلى بذل مزيد من العمل بهدف تطوير المعايير المهنية، إضافة إلى نشر الوعي بأدوار مهنة المراجعة الداخلية لتواكب التطورات التقنية والمهنية التي يشهدها العالم، إلى جانب دفع عجلة التطور للمهنة وممارسيها ووضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقود المجال إلى آفاق أوسع تتماشى مع المستجدات المستمرة تقنيًا وعلميًا.

ويعد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المرجع المهني الأول في العالم حول كل ما يخص مهنة المراجعة الداخلية والذي تأسس في عام 1941، ويقع مقره الرئيس في ولاية فلوريدا الأمريكية. حيث يعمل على توفير فرص تعليمية وتطويرية مهنية شاملة، ومعايير وإرشادات الممارسة المهنية الأخرى، وبرامج الشهادات والبحث ونشر وتعزيز المعرفة المتعلقة بالمراجعة الداخلية والدور المناسب في الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة للممارسين وأصحاب المصلحة.