“العنود الأسمري”.. أول سيدة سعودية تحصل على الشارة الدولية في تحكيم كرة القدم

العنود الأسمري، أول امرأة سعودية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حيث سطرت اسمها في التاريخ بعد أن نالت الشارة، وفقًا لقائمة مكونة من 19 حكمًا سعوديًا، بذلك تُصبح السيدة الأولى في التحكيم الدولي.

بدأت مسيرتها في التحكيم بورشة عمل صغيرة نهاية عام 2018، وفي عام 2019 قامت بتحسين مهاراتها من خلال حضور دورة التحكيم التي نظمها الفيفا بدبي والتحق بالتأهيل، وبرنامج التعايش الذي يتم تنظيمه في القاهرة للنساء العربيات، وايضًا المشاركات بتحكيم كأس المرأة العربية.

وتحدثت العنود الأسمري في تصريحات صحفية لـ “العربية”، عن اختيارها كأول حكمة سعودية، قائلًة: “”اختياري كأول حكمة سعودية لم يكن صدفة بين يوم وليلة، وإنما كان نتيجة عمل مستمر مع الاتحاد السعودي منذ عام 2018”.

وأضافت: “كنت من أوائل الحكام في هذا العام، وتلقيت العديد من الدورات والتأهيل من الاتحاد السعودي، والاختبارات التي اجتزتها بدنياً ونظرياً، هذه الاختبارات عبارة عن اختبارات خاصة بالحكام من الفيفا”.

وأكملت: ” تعتبر متطلبا أساسيا لاجتياز اختبار الفيفا، إضافة إلى المباريات التي قمت بالتحكيم فيها خلال تلك الفترة، ومنها الدوري المجتمــعي والدوري النسائي، وصولاً إلى دوري الدرجة الأولى ودوري الممتاز لهذا العام”.

وأشارت: “لدي مشاركات خارجية في دورة الفيفا في الإمارات في عام 2019 بدبي وكأس العرب للسيدات في مصر في 2020 م وكلها مراحل ساعدتني في الوصول إلى بناء خبراتي الدولية”.

وعن مشاعرها بعد اختيارها، قالت: “كنتُ أطير من الفرحة، أضحك وأبكي، فهي مكافأة لكل تعب السنوات واللحظة التي كنت انتظرها، هذه الفرحة شعور بالمسؤولية للوصول للأهداف المستقبلية، وهذه بداية المشوار وهناك حلم وطموح بلا نهاية”.

وعن أهم الأسس التي يحرص عليها الفيفا، أوضحت: “تتلخص في أسلوب الـــكرة بين الدول، والتحكيمي الدولي مختلف عن المحلي بكل تأكيد وفي النهاية القانون واحد والاختلاف بدني وفي أسلوب التدريب”.

وتابعت العنود: “المستويات الرياضة النسائية في السعودية تختلف بين فرق الدرجة الأولى والممتاز، في الوقت الذي وجدنا فيه اهتمام الاتحاد السعودي ودخول أندية كبيرة مثل الشباب والهلال والاتحاد والنصر والأهلي، زاد من المنافسة”.

وواصلت: “لا شك أن هناك دعما كبيرا من الاتحاد الرياضي لشباب وشابات الوطن، ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والقيادة الرياضية ممثلة في وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهي من خطط تمكين المرأة السعودية في مجال رياضة المرأة”.

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