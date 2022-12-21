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«العواد» : يعلق على مستوى الهلال .. ويصف “دياز” بـ”الكسول”!

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 4:30 مساءً
Al-Rayyan SC (QAT) vs Al-Hilal SFC (KSA) during their AFC Champions League 2022 Group A match at Prince Faisal Bin Fahad Stadium on April 11, 2022 in Riyadh, Saudi Arabia. Photo by Victor Fraile / Power Sport Images for the AFC

وصف الناقد الرياضي «تركي العواد» مدرب نادي الهلال “رامون دياز” بـ”المدرب الكسول”.

 

وأضاف ” العواد” خلال ظهوره في برنامج «في المرمى» : ننتظر من دياز أن يبدأ يظهر الهلال الحقيقي، أنا أعتقد أن دياز مدرب كسول، كثير من المشاكل الموجودة في الهلال لم يستطيع ان يعمل عليها في الفترة الماضية.

وتابع: “هو مدرب جرئ لكن أعتقد أن ما عنده الحماس السابق، عندما بدأ مع الهلال الموسم الماضي كان متحمسًا، وهذه عادات دياز أن يبدأ بقوة ويعمل بشكل كبير، الآن ما أشوفه يشتغل حتى على كثير من الأشياء الثابتة اللي يشتغل عليها المدرب المبتدئ”

 

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 4:30 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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