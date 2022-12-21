«العواد» : يعلق على مستوى الهلال .. ويصف “دياز” بـ”الكسول”!

وصف الناقد الرياضي «تركي العواد» مدرب نادي الهلال “رامون دياز” بـ”المدرب الكسول”.

وأضاف ” العواد” خلال ظهوره في برنامج «في المرمى» : ننتظر من دياز أن يبدأ يظهر الهلال الحقيقي، أنا أعتقد أن دياز مدرب كسول، كثير من المشاكل الموجودة في الهلال لم يستطيع ان يعمل عليها في الفترة الماضية.

وتابع: “هو مدرب جرئ لكن أعتقد أن ما عنده الحماس السابق، عندما بدأ مع الهلال الموسم الماضي كان متحمسًا، وهذه عادات دياز أن يبدأ بقوة ويعمل بشكل كبير، الآن ما أشوفه يشتغل حتى على كثير من الأشياء الثابتة اللي يشتغل عليها المدرب المبتدئ”