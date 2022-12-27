«العواصف الشتوية» في أمريكا ترفع أسعار النفط

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم، بسبب المخاوف المتزايدة من تأثير العواصف الشتوية في أمريكا على إنتاج المواد البترولية والنفط الصخري.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.9 في المئة إلى 84.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.1 في المئة إلى 80.41 دولار للبرميل، وفق “رويترز”.

خام برنت سجل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر الماضي

ويوم الجمعة الماضي، ارتفع خام برنت 3.6 في المئة في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 في المئة وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر.

كانت روسيا قد أعلنت أنها ستخفض إنتاج النفط بين خمسة وسبعة في المئة مطلع 2023 ردًا على فرض حد أقصى لأسعار نفطها من قبل بلدان غربية.

وتفرض الدول الغربية عقوبات مشددة على روسيا بسبب الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، ويعد النفط أحد أهم أساليب الضغط الغربية على موسكو.