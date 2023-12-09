العوفي يشارك في الأولمبياد الخاص الدولي بالدمام

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شارك الطبيب عبدالله محمد العوفي أخصائي أسنان الرعايه الخاصه من مركز طب الاسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد بتبوك في الدورة التدريبية الاقليمية لتأهيل مدراء الصحة بالتعاون مع الاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الفتره من ال٦ الى ال٩ من ديسمبر ٢٠٢٣ المنعقدة في الدمام بالمنطقة الشرقية بمشاركة ثمانية دول من المنطقة .

وذلك ضمن اطار تأهيل المتخصصين الصحين في مجال الاولمبياد الخاص رغبة في تعزيز المعرفه للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقه في المجال الطبي واكتشاف التحديات الصحيه التي تواجه اللاعبين والتي قد تمنع او تحد من ممارسة النشاط الرياضي أو الاجتماعي بشكلٍ مستدام.

تقدم الدوره التدريبيه فرصه للاطباء للحصول على ترخيص معتمد من الأولمبياد الخاص لفحص اللاعبين وعلاجهم على هامش البطولات المحليه والاقليميه والدوليه للاولمبياد الخاص. وقد تقرر اختيار تخصصات صحة الفم والاسنان ، صحة العيون ، صحة الاذن ، صحة الأقدام لتكون التخصصات المقدمه في هذه الدورة .