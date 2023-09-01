العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 3.685 مستفيداً خلال أسبوع

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قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.681 مستفيداً خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس من عام 2023م.

وراجع عيادة الباطنية 603 أفراد، وعيادة الطوارئ 562 فرداً، وعيادة الأطفال 415 طفلا، وعيادة الوبائيات 348 مريضاً، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 223 فردا ، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 240 حالة، فيما راجع قسم التغذية 55 مستفيداً ،وقسم التحصين 25 مستفيداً، وقسم التوليد 24 حالة، وعيادة الجراحة وعلاج الإصابات 200 حالة، وراجع قسم التوعية والتثقيف 972 فرداً، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 14 حالة.

وفي الخدمات المرافقة، استفاد 811 شخصاً من قسم المختبر، وصرفت الأدوية لـ 2.578 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.894 حالة، وقسم نقل الدم 10 مستفيدين.