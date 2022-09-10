العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 8.398 مستفيدًا خلال أسبوع

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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 8.398 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 739 شخصًا، وعيادة الطوارئ 850 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 389 طفلاً، وعيادة الوبائيات 430 فرداً، فيما استفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 474 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 99 حالة، وقسم التضميد والجراحة 225 مستفيدًا، وراجع قسم التحصين 28 فردًا، وقسم التوليد 36 حالة، فيما أُجري 1.144 فحصًا مخبريًا، وصرفت الأدوية لـ 2.765 مستفيدًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 299 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 909 مراجعين، وقسم الإحالة الطبية 11 فردًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الرعاية الصحية 1.188مريضًا، وقسم تخطيط القلب 3 أفراد، واستقبل قسم التنويم 3 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 23 مستفيدًا.