العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ 139 مستفيدًا

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 139 مستفيدًا خلال الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 2023م، منهم 42 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و 9 أشخاص في عيادة الحالات الطارئة، و80 مريضًا في عيادة الباطنية، و 8 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 70 شخصًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 143 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد.