العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خداماتها لـ 1.261 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 1.261 مستفيداً خلال شهر ديسمبر 2023م، منهم 76 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و954 مريضاً في عيادة الطوارئ، و 194مستفيدا في عيادة الباطنية، و35 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، ومراجعان اثنان في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 549 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، كما تم صرف الأدوية لـ 930 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 26 مريضاً، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.