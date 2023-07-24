العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم وعلان بحجة

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر يونيو 2023م، 367 مستفيدًا، منهم 63 مريضا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 148 فردًا، وعيادة الباطنية 128 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 28 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 381 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 14 شخصا.