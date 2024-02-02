العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 261 مستفيدا

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قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 261 مستفيدا، خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 23 مريضا، وعيادة الطوارئ 95 فرداً، وعيادة الباطنية 133 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 197 شخصاً، وراجع قسم الجراحة والتضميد 5 مرضى.