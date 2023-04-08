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العيسى يبيّن حكم التعدد في الزواج (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2023 - 5:05 مساءً

قال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن الصحيح هو الإفراد، وعدم التعدُّد هو الأفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج بالتي هي أحسن المُذاع على قناة إم بي سي: “الدليل على ذلك أن الإفراد هو الأقرب لتحقيق العدل، وأبعد عن الظلم أو شبهة الظلم، والمسلم يحتاط من أن يظلم أحدًا، ويلاحظ أن القرآن الكريم أوجب الإفراد عند خوفك من العدل”.

وأكمل: “في الجانب الآخر يقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالإنسان يخوفه الخوف والقلق من أن يظلم أيًا من نسائه”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2023 - 5:05 مساءً
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