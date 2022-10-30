العيون الحارة بجازان وجهة سياحية علاجية بلا صيانة منذ 10 سنوات

العيون في منطقة جازان، على الرغم من اختيارها كأفضل وجهة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب قوتها الكيميائية ومواصفاتها الفريدة، إلا أنها تعاني من الإهمال وقلة الصيانة على مر السنين.

وبحسب التقييمات السياحية التي أوردها برنامج “الراصد”، فعلى الرغم من إدراجها ضمن قائمة الوجهات السياحية الرئيسية، إلا أن قلة المراحيض وقلة الصيانة المستمرة في المنطقة أدى إلى تدمير بعض المباني والمحلات التجارية في الوجهة.

وقال أحد سكان المنطقة: “تمتاز العيون الحارة بموقعها الاستراتيجي الممتاز حيث شهدت المنطقة العديد من السياح من الداخل والخارج، بسبب بحيرة وادي جازان ومنتزه الاسكان وبحيرة ووك”.

هذا المكان مناسب لمن يسعون للعلاج وخاصة لمن يعانون من أمراض جلدية وبعض الأمراض غير المعروفة، جازان متميزة في مجال السياحة والعلاج الاستشفائي، حيث توجد هنا ثلاث مناطق منها العيون الحارة التي تتمتع بتدفق مستمر للمياه لكنها تفتقر إلى الاهتمام والتطوير، وهو مطلب مستمر لتطويرها، عشر سنوات من الصمت والإهمال.