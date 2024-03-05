“العيّاد” يستلم جائزة التميز المؤسسي 2023 من وزير الموارد البشرية نظير تميز فرع حائل بالمستوى الذهبي

المناطق_هاني المحيفر

استلم سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل أ. فريح بن محمد العيّاد جائزة التميز المؤسسي بالمستوى الذهبي للعام 2023 من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، جاء ذلك إثر الحفل الذي أقيم برعاية معاليه لتكريم الفائزين.

وكان فرع الوزارة بالمنطقة قد حقق الجائزة في المستوى الذهبي بقيادة “العيّاد” بعد مساهمته في التخطيط لتحقيق استراتيجيات الوزارة وتنفيذ توجهاتها وتطوير أنظمة العمل وخططه وتحديد المعنيين وإشراكهم، وساهم في تحسين العمليات بشكلٍ مستمر، ونفّذ الاستراتيجيات وطبّق برامج ترشيد الإنفاق ووفّر الخدمات بطرق مبتكرة، وعمل على قياس النتائج ومتابعتها وتعامل مع صوت متلقي الخدمة بشكلٍ جيد وحقق المستهدفات المطلوبة منه في مؤشرات الأداء الرئيسية.

وقدم “العيّاد” شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على التمكين الذي يجده فرع الوزارة مما أفضى إلى الوصول لهذا التميز، كما أكّد أن الجائزة قد تحققت بفضلٍ من الله ثم جهود كافة منسوبي ومنسوبات الفرع وعملهم الدؤوب مثمناً لهم ما قدموه ومؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد للاستمرار على نفس الوتيرة والارتقاء بها أكثر في سماء التميز.