“الغاز القاتل” يحصد أرواح 5 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر

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أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر اليوم الأحد، عن وفاة 5 اشخاص اختناقا بغاز أحادي الكربون ببلدة حاسي الرمل بولاية الأغواط التي تقع على مسافة 400 كيلومتر جنوبي الجزائر. وأوضح ذات المصدر أن وحدات الإسعاف بولاية الأغواط قد تدخلت على الساعة الثانية ظهرا، بحي 5 يوليو 1962 ببلدة حاسي الرمل، للتعامل مع حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأضاف أن الحادث تسبب في وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة. وتجاوز عدد ضحايا اختناقات الغاز منذ بداية العام الجاري 50 قتيلا، فيما تم اسعاف عدد آخر.