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الغامدي: توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية بقمة الذكاء الاصطناعي

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 10:56 صباحًا

قال الدكتور عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي لسدايا، إن قمة الذكاء الاصطناعي إنطلقت بـ220 متحدث، كما أن التسجيل تجاوز 20 الف راغب، والحضور اليومي تجاوز 15 ألف يوميًا.

توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية

وأضاف خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه تم  توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية.

برعاية ولي العهد.. «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 10:56 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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