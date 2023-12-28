“الغذاء والدواء”و “الصحة العالمية” تقيمان برنامجًا تدريبيًا حول تطوير مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية

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نظّم المركز التعاوني العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا حول تطوير المواصفات الفنية للأجهزة والمستلزمات الطبية في إجراءات المشتريات، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة المتقدمة ضمن الجهات الرقابية عالميًا، والجهود الدولية التي تقوم بها في هذا المجال.

وشارك مختصو “الهيئة” في البرنامج الذي تم تقديمه لما يقارب 70 خبيرًا ومشاركًا يمثلون 21 دولة والذي يسهم في تعزيز ورفع مستوى التنظيمات والتشريعات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

وعرضت “الغذاء والدواء” تجربتها في تنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والاعتماد التنظيمي لها، إلى جانب القيام بأدوار التنظيم والإشراف على البرنامج بمشاركة ممثلين من المنظمة.

ويأتي ذلك تحقيقًا لأهداف “الهيئة” الإستراتيجية بتعزيز الريادة الدولية وتطوير المنظومة الرقابية، واستمرارًا لأدوارها على المستوى الدولي مع المنظمات والهيئات الدولية المختلفة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية جددت اختيارها للهيئة العامة للغذاء والدواء كمركز للتعاون الدولي في مجال تشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، ووافقت على تحويله إلى مركز عالمي يغطي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وأعمال منظمة الصحة العالمية العلمية والفنية دوليًا، وذلك تتويجًا لإسهام المركز في مساعدة الدول الناشئة بمجال الرقابة والتنظيم من خلال عقد العديد من الورش التعليمية والدورات التدريبية لبناء القدرات التشريعية لعددٍ من الدول المختلفة في قارة أفريقيا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط.