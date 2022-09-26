“الغذاء والدواء”: اختياراتنا الغذائية تحدد معدل استهلاكنا للملح يوميًّا.. تجنبوا هذه الأطعمة

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نصحت هيئة الغذاء والدواء، بضرورة التقليل من استهلاك الكميات اليومية من الملح؛ مشيرة إلى أن اختياراتنا الغذائية تحدد معدل استهلاكنا للملح يوميًّا.

وأوضحت الهيئة أن وجود بعض الأغذية عالية المحتوى بالملح في النظام الغذائي، يؤدي إلى زيادة استهلاك الملح مثل المعكرونة والشوربة سريعة التحضير، واللحوم المصنعة، والبيتزا والأطعمة المعلبة والشطائر.

يُذكر أن الهيئة حذّرت في حسابها على “تويتر” من أن استهلاك الملح بكثرة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، لارتفاع نسبة الصوديوم فيه.

وقالت الهيئة: يلعب الصوديوم دورًا مهمًّا في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، وارتفاعُ استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية منها أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

وأوصت الهيئة بالعمل بنصائح منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم، وعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يوميًّا

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