الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من هذا «الصابون».. يسبب السرطان

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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، من خطورة صابون دوف، مؤكدة أنه ملوث ويسبب السرطان.

وأعلنت شركة يونيليفر بي إل سي البريطانية، سحب عدة علامات تجارية شهيرة للصابون الجاف إيروسول ، بما في ذلك شامبو دوف، بعد اكتشاف أنها ملوثة بمادة البنزين الكيميائي المسبب للسرطان.

وأوضحت وكالة بلومبيرج أمس الإثنين، أن عملية السحب تشمل أيضا علامات تجارية مثل نيكسوس وسوف وتريزيميه وتيجي، المصنعة لشامبو روكاهوليك وبيد هيد دراي الجاف.

وأضافت الوكالة، أن عملية سحب هذه المنتجات تمت وفقا لتنويه نشرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي.