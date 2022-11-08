“الغذاء والدواء” تؤكد أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع للاشتراطات

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تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع ما تم تداوله حول وجود منتجات غذائية تم إجازتها من قبل الهيئة وهي غير مطابقة للمواصفات مثل العسل المستورد بالأسواق.

وأوضحت الهيئة، أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع لاشتراطات الهيئة.

وشددت على أنها تتابع جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.

وكان أحد المختصين قد تحدث عبر إحدى القنوات الفضائية مؤكدا أن المختبرات بالمملكة تجيز بعض أنواع العسل المستورد رغم أنه ليس عسلا بالأساس ومصنع بشكل احترافي.