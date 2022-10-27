“الغذاء والدواء” تؤكّد خلو الاسواق من منتجات “Dove” التي قامت يونيليفير بسحب تشغيلات محدّدة منها

وتوضح “الهيئة” أنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة يونيليفير لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021 على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية، حيث قامت “الهيئة” بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات.