“الغذاء والدواء” تبحث فرص التعاون مع جهات حكومية وشركات غذائية ألمانية وبولندية

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عقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اجتماعًا مع عددٍ الجهات الحكومية الألمانية والبولندية التي تدعم القطاع الخاص، وشركات الأغذية، وذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد “الهيئة” إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقدّمت “الهيئة” خلال الاجتماع نبذة عن اللوائح والمبادرات التي أطلقتها لدعم الاستثمار وتسهيله، وشرحًا عن متطلباتها للإدراج والتسجيل.

وشهد الاجتماع حضور كلاً من الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا سليمان الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور محمد الناصر، ومن الجانب البولندي وفد من الغرفة التجارية، والمجلس الوطني للدواجن، ومركز الدعم الوطني للزراعة، واللجنة الألمانية لسلامة الأغذية والتجزئة، إلى جانب ممثلي شركات الأغذية في ألمانيا وبولندا.

ويأتي ذلك انطلاقًا من تحسين فرص الاستثمار، ورغبةً من “الهيئة” في تعزيز التواصل ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين.

يذكر أن وفد “الهيئة” نفّذ خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية عددًا من الزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية مع جهات حكومية ورقابية ألمانية وبولندية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، ومناقشة الفرص وأوجه التعاون.