“الغذاء والدواء”: تجنب 4 نقاط عند استخدام “أجهزة قياس الحرارة عن بُعد”

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تجنب بعض النقاط قبل استعمال أجهزة قياس الحرارة عن بُعد، مشيرة إلى أن هذه النقاط قد تؤثر في قراءة النتيجة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، أن أجهزة قياس حرارة الجسم عن بُعـد تمتاز بـ”قيـاس درجـة حـرارة الجسم دون ملامسته؛ ما يسهم في تقليل احتمالية انتقال العدوى، وسرعة عرض نتيجة القياس، وفحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة.

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في أداء ودقة النتائج، هي: المسافة بين الجهاز والجسم، وضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، درجة حرارة المكان والرطوبة، وأكدت على الحرص على ثبات اليد أثناء القياس.

ونصحت الهيئة بأنه “عند الاشتباه في نتائج القياس يجب استخدام طرق قياس أكثر دقة، مثل أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الفم”، مع التأكّد أنها حاصلة على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.