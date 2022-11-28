«الغذاء والدواء» تحذر من الإفراط بالأكلات الشتوية

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مع انخفاض درجة الحرارة، واقتراب فصل الشتاء، يزداد الإقبال على تناول المأكولات الشعبية، والتي تكسب الجسم حرارة ودفئًا.

ويقول فيصل بن سنيد، مدير إدارة الغذاء الصحي: “يكثر في هذا الوقت من السنة، تناول الوجبات الشعبية، ويصف العديد من الأشخاص هذه الوجبات بأنها صحية نظرًا لاحتوائها على مكونات مثل دقيق البر والتمر، والبعض يصفها بأنها علاج للبرد لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون، التي بدورها تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة، وتوليد الحرارة للتدفئة.

كميات السكر والدهون

لكن في الوقت ذاته، من المهم التساؤل عن كميات السكر والدهون التي تحتوي عليها، وأثرها على الصحة، محذرًا من أن الاستهلاك المفرط للعناصر الغذائية بشكل عام له تبعات صحية على جسم الإنسان، وطالما تكون الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة، فلا يوجد ما يقلق الفرد حيال الاستهلاك المفرط منها.

ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة

لكنه في ظل الحياة المريحة التي ننعم بها، أوصى بن سنيد في ختام مقطع الفيديو التوعوي المنشور عبر صفحة الهيئة على موقع “تويتر” بأن يكون معدل الطاقة المأخوذة من العناصر الغذائية يعادل كمية الطاقة المستهلكة، لكي تنعم بحياة أكثر صحية، إلى جانب ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة.