“الغذاء والدواء” تحصل على شهادة الاعتماد في مجال تفتيش منشآت الأدوية والأجهزة الطبية

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حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتماد في مجال التفتيش على منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي في مجال التفتيش على منشآت الأغذية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012.

وتُعد هذه المواصفة المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية والمعيار الدولي المعترف به حول العالم في مجال التفتيش.

يُذكر أن حصول “الهيئة” على الاعتماد يأتي امتداداً وحرصاً على الاستمرارية والاستدامة في تطبيق المواصفات والمعايير الدولية، لتطوير وتحسين الأداء، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات لعملائها وشركائها.