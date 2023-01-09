“الغذاء والدواء” تدعو الراغبين من ذوي الاختصاص للتسجيل في اجتماع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية الـ 26 في الرياض

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والمصانع ذات العلاقة والجهات الرقابية إلى التسجيل في الاجتماع السنوي الـ26 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (GHWP)، الذي تنظمه المملكة ممثلةً بـ “الغذاء والدواء” خلال الفترة 13 إلى 16 فبراير 2023 في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في العاصمة الرياض.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات الرقابية في الأجهزة الطبية والتطورات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والبرمجيات الطبية والتقنية الحيوية الطبية بهدف خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.

وتُعد (GHWP) منظمة غير ربحية تضم 33 هيئة رقابية منها المملكة العربية السعودية، الصين، أمريكيا اليابان، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، وإندونيسيا، ويرأسها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان.

ويعمل في المنظمة عدد من المستشارين من ذوي الخبرات الرقابية من مختلف الدول الأعضاء وتقوم المنظمة بالتنسيق المستمر مع عددٍ من الشركاء الإستراتيجيين والمنظمات الأخرى مثل (APEC،WHO،OECD) والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum).

وتشارك المملكة في جميع مجموعات العمل العلمية والفنية بأعضاء متخصصين وذوي خبرة في المجال، إضافةً إلى رئاسة فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق – البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية: التدقيق والتقييم.

ويتركز عمل الفرق على إعداد التنظيمات التشريعية لصناعة الأجهزة الطبية من مراحل الابتكار حتى الدراسات السريرية والموافقة عليها من الهيئات الرقابية بعد التأكد من استيفاء المتطلبات التنظيمية لها والتأكد من جودتها وفعاليتها في التشخيص والعلاج.

ويمكن التسجيل لحضور الاجتماع والجلسات والفعاليات المصاحبة، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الرابط التالي: (https://www.sfda.gov.sa/en/ghwp-annual-meeting ).