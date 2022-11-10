“الغذاء والدواء” ترد على المتداول حول العسل: نضع اشتراطات مشددة قبل استيراده

وتفصيلا قالت الهيئة في بيانها اليوم : اشارة الى ما تم تداوله مؤخرا عن اجازة مختبرات الهيئة للعسل المستورد توضح “الغذاء والدواء” ان اللائحة الفنية السعودية الخاصة بعسل النحل تمنع تسمية اي منتج عسل ما لم يحقق المتطلبات والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية وتغطي جميع أشكال العسل وانواعه.