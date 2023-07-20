“الغذاء والدواء” ترصد 17 منشأة مخالفة في يونيو

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات على 17 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات.

وأوضحت، أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يونيو منشأتين لعدم التزامهما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، و13 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ومنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة التي بلغت 921 ألف ريال.

وبحسب نظام المنشآت، فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أنه على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً أو إلغاء الترخيص.