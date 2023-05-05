“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد البيض ولحوم الدواجن من بولندا

المناطق_متابعات

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة، ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة مازوويكي في بولندا.

وأضافت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على ما ورد في تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية للحصة الحيوانية، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت مؤخراً فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من الأرجنتين، بينما استأنفت عملية الاستيراد من فرنسا.