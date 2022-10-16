“الغذاء والدواء” تشارك بركن توعوي بمعرض يوم الأغذية العالمي بجازان

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شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في القطاع الجنوبي في الاحتفال الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان بيوم الأغذية العالمي المُقام بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .

وقدم الركن التوعوي إجابات عن استفسارات الزوار المتعلقة بمجال عمل الهيئة التشريعي والرقابي فيما يخص الغذاء وسلامته بالمملكة، إضافة إلى توزيع النشرات التوعوية، حيث تسهم “الهيئة العامة للغذاء والدواء” في حماية المجتمع عبر وضع تشريعات تسهم في سلامة الأغذية, إضافة إلى امتلاكها منظومة رقابية فعّالة تضمن سلامة الغذاء وتمكّن المستهلك من اختيار منتجات غذائية صحية وفعالة, بالإضافة إلى قيام الهيئة بالعديد من الحملات والمبادرات لضمان سلامة الأغذية .

وبين الركن التوعوي للزوار أهمية الإسهام في الحفاظ على الغذاء والحد من الهدر الغذائي وكيفية التسوق الذكي وفق الاحتياجات اليومية والطرق الصحيحة والسليمة لحفظ فائض الطعام والاستفادة منه .